В Британии ужесточат наказание за нарушение карантина

Штрафы будут выписывать чаще и более крупные

В Великобритании намерены жестче наказывать тех, кто не придерживается карантинных ограничений в связи с COVID-19, в частности, их обещают штрафовать чаще и на большие суммы.

Об этом заявила на пресс-конференции министр внутренних дел страны Прити Пател, передает Sky News.

По ее словам, полиция намерена активизировать действия в отношении нарушителей карантина.

"Мое сегодняшнее послание любому, кто не хочет поступать правильно, совершенно прозрачно: если вы не делаете то, что должны, наши самоотверженные, рискующие жизнями полицейские обеспечат соблюдение правил. И я поддержу их в этом", – подчеркнула министр.

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При этом Пател признала, что большинство жителей страны все-таки придерживаются ограничений. Тем не менее некоторые люди не соблюдают правила, подвергая риску здоровье остальных.

Министр также рассказала, что полицейские уже выписали около 45 тыс. штрафов за нарушение карантинных мер.

Напомним, в воскресенье премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подловили на нарушении одного из карантинных ограничений. Его заметили в 11 км от места жительства катающимся на велосипеде вокруг Олимпийского парка, а согласно карантинным ограничениям, действующим в стране в связи с COVID-19, подобные прогулки допускаются раз в день и исключительно в пределах своего района.

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