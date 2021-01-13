Турция одобрила вакцину от коронавируса CoronaVac: ее все еще ждет Украина

Первую дозу препарата ввели главе местного Минздрава

Разработанная китайской компанией Sinovac Biotech вакцина от коронавируса, которую ранее заказала Украина, получила разрешение на экстренное применение в Турции.

Об этом сообщает Anadolu.

Соответствующий документ был выдан 13 января Агентством по фармацевтике и медицинскому оборудованию турецкого Минздрава по результатам анализа препарата.

На этом фоне в стране началась кампания по вакцинации населения китайской вакциной, первую дозу которой ввели министру здравоохранения Фахреттину Кодже. Инъекцию ему сделали в городской больнице Анкары. За ним последовали члены Научного комитета по борьбе с коронавирусом.

“Раньше я говорил, что в конце туннеля будет свет. Сегодня этот день настал… Я верю, что ближайшие дни будут яркими. Я желаю удачи нашему народу и стране", – сказал Коджа.

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По материалам: Сегодня