Турция одобрила вакцину от коронавируса CoronaVac: ее все еще ждет Украина
Первую дозу препарата ввели главе местного Минздрава
Разработанная китайской компанией Sinovac Biotech вакцина от коронавируса, которую ранее заказала Украина, получила разрешение на экстренное применение в Турции.
Об этом сообщает Anadolu.
Соответствующий документ был выдан 13 января Агентством по фармацевтике и медицинскому оборудованию турецкого Минздрава по результатам анализа препарата.
На этом фоне в стране началась кампания по вакцинации населения китайской вакциной, первую дозу которой ввели министру здравоохранения Фахреттину Кодже. Инъекцию ему сделали в городской больнице Анкары. За ним последовали члены Научного комитета по борьбе с коронавирусом.
“Раньше я говорил, что в конце туннеля будет свет. Сегодня этот день настал… Я верю, что ближайшие дни будут яркими. Я желаю удачи нашему народу и стране", – сказал Коджа.
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По материалам: Сегодня