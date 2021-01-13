В мире
Роковая ссора с мужем: в Польше убили украинку (видео)
Задержанному грозит пожизненное заключение, у пары осталась трехлетняя дочь
В Польше погибла украинка. Ее убил собственный супруг. Женщине было 34 года.
Инцидент произошел в городе Соколуве-Пидлянський. К правоохранителям обратились друзья женщины, потому что она несколько дней не выходила на связь.
Оперативникам пришлось выбивать двери в доме, где украинка жила со своим мужем. Он признался в убийстве жены. Рассказал, что во время ссоры не рассчитал силы и задушил любимую.
По материалам: Сегодня