В мире

Роковая ссора с мужем: в Польше убили украинку (видео)

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Задержанному грозит пожизненное заключение, у пары осталась трехлетняя дочь

В Польше погибла украинка. Ее убил собственный супруг. Женщине было 34 года.

Инцидент произошел в городе Соколуве-Пидлянський. К правоохранителям обратились друзья женщины, потому что она несколько дней не выходила на связь.

Оперативникам пришлось выбивать двери в доме, где украинка жила со своим мужем. Он признался в убийстве жены. Рассказал, что во время ссоры не рассчитал силы и задушил любимую.

По материалам: Сегодня

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