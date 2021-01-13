В мире

Премьер-министр Эстонии подал в отставку: что произошло

Photo of Admin Admin Send an email 32 секунды ago
0 0 2 minutes read

В стране идет расследование громкого уголовного дела

Премьер-министр Эстонии, лидер Центристской партии Юри Ратас подал в отставку. Это решение он принял на фоне расследования уголовного дела о выдаче льготного государственного кредита компании Porto Franco.

Об этом политик написал у себя в Facebook.

По его словам, это решение было принято после консультаций с правительством и фракцией Центристской партии, а также с ближайшими коллегами.

Читайте также:
Эстонский премьер о “Северном потоке – 2”: Проект – политический, какой смысл вести еще одну трубу?

Как отметил Ратас, обнародованные подозрения не означают, что кто-то однозначно виноват, но они неизбежно бросают серьезную тень на всех причастных.

В тренде
Протесты в США: ФБР завело более 160 дел после беспорядков в Капитолии

“В такой ситуации кажется однозначно правильным уходом в отставку дать возможность пролить свет на все обстоятельства и достичь ясности”, – заявил он.

Ранее сотрудники Полиции безопасности Эстонии предъявили подозрения в совершении преступления лидерам Центристской партии и ряду чиновников, их подозревают в лоббировании интересов компании Porto Franco.

Ранее сообщалось, что в Эстонии начали строительство стены с Россией.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Эстония
отставка
ратас

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Премьер-министр Эстонии подал в отставку: что произошлоРоссияне вернули в зону строительства “Северного потока – 2” старый трубоукладчикЭкономика Премьер-министр Эстонии подал в отставку: что произошлоРоссийский трубоукладчик снова покинул зону строительства “Северного потока – 2″Экономика Премьер-министр Эстонии подал в отставку: что произошлоОтказ от русификации: Литва официально дала новое название ГрузииЕвросоюз Премьер-министр Эстонии подал в отставку: что произошло“Оголенная грудь — знак протеста”: в Праге прошла акция из-за карантина (фото)Евросоюз Премьер-министр Эстонии подал в отставку: что произошлоЦены на газ в Европе устремились к рекорду за два годаЭкономика Премьер-министр Эстонии подал в отставку: что произошлоПозволит избежать катастрофы: Шмыгаль объяснил отличия локдауна в Украине и ЕвропеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+6409 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • Доллар и евро катятся вниз: курс НБУ
  • Украину засыплет снегом: прогноз погоды на 13 января (карта)
  • В Британии ужесточат наказание за нарушение карантина

Все новости

  • “Меня там не было”: Чак Норрис сделал заявление по штурму Капитолия

    13 января, 10:04
    США

  • Ломаченко хочет реванш с Лопесом, и люди с Востока говорили об организации боя

    13 января, 10:03
    Бокс

  • Женщина выгуляла мужа на поводке, чтобы не нарушать правил карантина

    13 января, 10:02
    Fun

  • Премьер-министр Эстонии подал в отставку: что произошло

    Украину засыпает снегом (фото, видео)

  • Украина может отказаться от китайской вакцины: Степанов назвал условие

    13 января, 09:51
    Украина

  • Премьер-министр Эстонии подал в отставку: что произошло

    Запасные “Атлетико” оригинально грелись в семиградусный мороз в Мадриде

  • Брюса Уиллиса выгнали из магазина за то, что он отказался надеть маску: фото

    13 января, 09:35
    Шоу-бизнес

  • Так сроки локдауна будут менять? Степанов дал четкий ответ

    13 января, 09:27
    Украина

  • “Северному потоку – 2” грозят новые санкции: СМИ узнали о прощальном плане Трампа

    13 января, 09:23
    Экономика

  • Цены на нефть рекордно растут: три причины

    13 января, 09:07
    Экономика

  • Премьер-министр Эстонии подал в отставку: что произошло

    13 января, 09:00
    Евросоюз

  • Премьер-министр Эстонии подал в отставку: что произошло

    “Щедрик, щедрик, щедрівочка”: текст песни и видео самых красивых исполнений

  • “Трамп спровоцировал кровавое восстание”: лучшая футболистка мира прошлась по лидеру США

    13 января, 08:47
    Футбол

  • В Украине из-за непогоды обесточены более 50 населенных пунктов

    13 января, 08:47
    Украина

  • Доллар и евро катятся вниз: курс НБУ

    13 января, 08:38
    Финансы

  • Премьер-министр Эстонии подал в отставку: что произошло

    Степанов о коронавирусе в Украине: онлайн-брифинг

  • Траты в локдаун: на чем сэкономим, за что переплатим

    13 января, 08:30
    Экономика

  • В Украине за сутки от COVID-19 выздоровело больше людей, чем заболело

    13 января, 08:13
    Украина

  • На Донбассе ранен боец ВСУ: наши защитники открыли ответный огонь

    13 января, 08:02
    Донбасс

  • “Бред!” Капитан “Днепра” резко ответил клубу на предложение завершить карьеру

    13 января, 07:49
    ЧУ по футболу

Премьер-министр Эстонии подал в отставку: что произошло

Наши соцсети

  • Facebook

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 32 секунды ago
0 0 2 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Симеоне признан лучшим наставником десятилетия в мире

1 час ago

Петли на 360 градусов: Apple планирует запатентовать новую «фишку»

2 часа ago

Шмыгаль встретился с Санду: о чем говорили

2 часа ago

У Марченко подсчитали, сколько потратили средств из covid-фонда

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button