Премьер-министр Эстонии подал в отставку: что произошло

В стране идет расследование громкого уголовного дела

Премьер-министр Эстонии, лидер Центристской партии Юри Ратас подал в отставку. Это решение он принял на фоне расследования уголовного дела о выдаче льготного государственного кредита компании Porto Franco.

Об этом политик написал у себя в Facebook.

По его словам, это решение было принято после консультаций с правительством и фракцией Центристской партии, а также с ближайшими коллегами.

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Как отметил Ратас, обнародованные подозрения не означают, что кто-то однозначно виноват, но они неизбежно бросают серьезную тень на всех причастных.

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“В такой ситуации кажется однозначно правильным уходом в отставку дать возможность пролить свет на все обстоятельства и достичь ясности”, – заявил он.

Ранее сотрудники Полиции безопасности Эстонии предъявили подозрения в совершении преступления лидерам Центристской партии и ряду чиновников, их подозревают в лоббировании интересов компании Porto Franco.

Ранее сообщалось, что в Эстонии начали строительство стены с Россией.

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