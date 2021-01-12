Плохие новости для Украины: вакцина CoronaVac показала 50% эффективности

Целесообразность применения такого препарата для иммунизации может вызвать много вопросов

Разработанная китайской фармкомпанией Sinovac Biotech вакцина от коронавируса CoronaVac, которую уже согласилась закупить Украина, продемонстрировала общую эффективность на уровне 50,38%.

Об этом сообщает El Pais, ссылаясь на данные бразильского биотехнологического центра Институт Бутантан, который проводил испытания разработки.

Медицинский руководитель отдела клинических исследований института Рикардо Паласиос объяснил такой низкий показатель "сознательным выбором" не включать в результаты тех пациентов, у которых проявились хотя бы малейшие симптомы заболевания (включая двухдневный насморк или головную боль).

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При этом накануне были опубликованы результаты третьей и финальной стадии испытаний, согласно которым CoronaVac показала 78% эффективность при легких случаях COVID-19 и 100% эффективности для предотвращения тяжелых и случаев средней тяжести.

В то же время среди подопытных не зарегистрировано ни одного случая серьезных побочных эффектов, а аллергическая реакция возникла лишь у 0,3% (случаев анафилаксии при этом не было).

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Из 4653 иммунизированных участников испытаний коронавирусом заразились 85. Из них семерым понадобилась медицинская помощь. Однако сколько действует иммунитет после полного курса иммунизации (две инъекции), остается неизвестным.

Рикардо Паласиос считает, что такие данные слишком малы, чтобы иметь статистическую значимость, поэтому необходимы дальнейшие исследования на большем количестве добровольцев.

Стоит отметить, что накануне вакцину CoronaVac одобрили для экстренного использования в Индонезии. В этой стране препарат показал эффективность в 65,3%. Даже это ниже заявленного в украинском Минздраве для вакцинации населения нашей страны – глава ведомства Максим Степанов озвучивал целевой показатель эффективности в 70%.

По материалам: Сегодня