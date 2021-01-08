“Ситуация вышла из-под контроля”: в Лондоне объявили режим ЧС из-за коронавируса
В настоящее время в больницах города находятся более сем тысяч пициентов с COVID-19
Мэр Лондона Садик Хан объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в столице Великобритании из-за коронавируса. Такое решение принято из-за угрозы переполнения больниц.
Об этом сообщает pa.media.
"Ситуация в Лондоне сейчас критическая, поскольку распространение вируса вышло из-под контроля", – заявил Хан.
Читайте также:
Эксперт рассказал, почему часть украинцев никогда не заболеет коронавирусом
В тренде
В Амстердаме хотят запретить продажу марихуаны туристам
Как сообщает Sky News, в настоящее время в больницах находятся 7034 человека с COVID-19 – на 35% больше по сравнению с первым пиком пандемии в апреле.
Ранее сообщалось, что Великобритания одобрила уже третью вакцину от коронавируса.
Напомним, британские медики обнаружили на юго-востоке Англии множество случаев заражения новым мутировавшим видом коронавируса, который вызывает COVID-19.
По материалам: Сегодня