“Ситуация вышла из-под контроля”: в Лондоне объявили режим ЧС из-за коронавируса

В настоящее время в больницах города находятся более сем тысяч пициентов с COVID-19

Мэр Лондона Садик Хан объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в столице Великобритании из-за коронавируса. Такое решение принято из-за угрозы переполнения больниц.

Об этом сообщает pa.media.

"Ситуация в Лондоне сейчас критическая, поскольку распространение вируса вышло из-под контроля", – заявил Хан.

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Как сообщает Sky News, в настоящее время в больницах находятся 7034 человека с COVID-19 – на 35% больше по сравнению с первым пиком пандемии в апреле.

Ранее сообщалось, что Великобритания одобрила уже третью вакцину от коронавируса.

Напомним, британские медики обнаружили на юго-востоке Англии множество случаев заражения новым мутировавшим видом коронавируса, который вызывает COVID-19.

По материалам: Сегодня