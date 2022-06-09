Рейтинг лучших университетов мира: 6 украинских ВУЗов в топ-1000

Американский Массачусетский технологический университет по-прежнему остается лучшим университетом мира – согласно престижному рейтингу QS World University Ranking за 2023 год. Подиум замкнули университеты Кембриджа и Стэнфорда. Самым высоким польским университетом был признан Варшавский университет, Ягеллонский университет занял несколько позиций ниже.

QS World University Ranking составляется британской компанией Quacquarelli Symmonds, которая выпускает публикации об образовании и обучении за рубежом. Список, публикуемый ежегодно в июне, основан на шести критериях: репутация в академическом сообществе, престиж среди работодателей, соотношение количества преподавателей к количеству студентов, количество цитирований и количество иностранных студентов и сотрудников, пишет Первая Лента.

В топе традиционно доминируют американские и британские вузы. Победителем стал Массачусетский технологический университет, на втором месте – Кембриджский университет, а на третьем – Стэнфордский университет. Это подиум, аналогичный прошлогоднему.

В топ-1000 попали шесть украинских Университетов. 541-550 место у Харьковского Национального Университета. Также в рейтинге Харьковская политехника (651-700), Университет Шевченко в Киеве (651-700), Национальный Технический Университет в Киеве (701-750), Львовский политехнический национальный университет (801-1000) и Сумской государственный университет (801-1000).

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