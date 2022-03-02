Россия уже отправляет курсантов на войну в Украину

Российская Федерация отправляет на войну с Украиной уже и курсантов. По последней информации у россиян заканчиваются даже людские ресурсы.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что россияне уже отправляют в Украину обычных курсантов, пишет Первая Лента.

При этом он добавил, что у армии РФ заканчиваются ресурсы, в том числе людские.

«У армии РФ заканчиваются ресурсы, они отправляют на войну курсантов военных училищ, к нам в плен сдалась рота курсантов второго курса военного училища», — сказал Арестович во время своего выступления.

«Наступил психологический перелом на поле боя. То есть, все знаю, что противник массово бросает свое оружие и технику, сдается в плен или передвигается в сторону белорусской или российской границы», — добавил он.

Он добавил, что обычно курсантов не трогают до последнего момента.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты готовятся к высадке в районах Затоки и Одессы.