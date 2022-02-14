Украина может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы избежать войны — посол Украины в Великобритании

Посол Украины в Великобритании и экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью BBC не исключил, что страна может отказаться от амбиций вступить в НАТО, чтобы избежать войны с Россией.

Пристайко заявил, что Украина может проявить «гибкость» в отношении цели вступления в НАТО, сообщило в понедельник агентство Reuters, пишет Первая лента.

«Можем, особенно если с нами так обращаются, шантажируют и подталкивают к этому», — сказал Пристайко, отвечая на вопрос, может ли Киев изменить свою позицию в отношении членства в Североатлантическом альянсе.

В течение нескольких недель российские войска концентрировались на границе с Украиной. США сообщают о том, что вторжение России в Украину может быть неизбежным. Атака возможна до окончания зимних Олимпийских игр в Китае.

Ранее президент США Джо Байден после разговора с Владимиром Зеленским заявил, что США ответят быстро и решительно на дальнейшую агрессию России.