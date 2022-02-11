ОИ-2022. Биатлон. Прямая видеотрансляция женского спринта

Сегодня, 11 февраля, на Олимпиаде в Пекине, состоится спринтерская гонка среди женщин в биатлоне. Это еще одни соревнования, где Украина попытается побороться за медали.

Украину в гонке будут представлять только три биатлонистки. Все из-за того, что Валентина Семеренко из-за плохого сочувствия не может выйти на старт, а у Елены Пидручной все еще позитивный тест на ковид и она пока так и не может выйти на старт. Такая же ситуации у Дарьи Балшко, пишет Первая Лента.

Таким образом, Украину в гонке представят Юлия Джима, которая была 10 в индивидуальной гонке, Ирина Петренко (была 11 в индивидуальной гонке) и Анастасия Меркушина, которая проведет дебютную гонку на Олимпиаде.

Гонка начнется в 11:00 по киевскому времени. В прямом эфире трансляция будет доступна на телеканале UA:Перший. Посмотреть можно будет здесь. Также эфир без рекламы будет доступен на платформе Суспільне Спорт. Также можно будет увидеть гонку и на телеканале Евроспорт 1.

Ранее мы публиковали анонс дня на Олимпиаде в Пекине.