В «ДНР» очередное увольнение «министра» – зачистка продолжается

В «ДНР» продолжаются массовые кадровые перестановки. На этот раз еще один высокопоставленный «чиновник» потерял свою должность.

Местные источники сообщают о том, что уволился по собственному желанию так называемый «министр угля и энергетики ДНР» Руслан Дубовский. Также должность потерял его первый заместитель Василенко, пишет Первая Лента со ссылкой на блогера «Злобный укр».

Блогер заявил, что есть информация о том, что «министр» и его «зам» получили «указание сверху», в котором сказано, что или они увольняются сами или придется писать отчет «на подвале».

«Все банально скорей всего их отпустили после того как они схемы отдали в руки кому то из приближенных главы ДНР Дениса Пушилина и сдали всех посредников, счета всех шахт и банковские коды. Видно идет тотальная зачистка неугодных коррупционеров, кто-то добровольно уходит, а кого и на подвал садят неожиданно», — отметил блогер.

Стоит добавить, что на данный момент в «ДНР» официально не сообщали об отставке Дубовского.

Ранее мы сообщали, что Пушилин тратит огромные деньги «ДНР» на личную охрану.