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Киев получил важную информацию от западных спецслужб по поводу планов Кремля: все решится уже скоро

К 2024 году все должно решиться

Photo of Виктор Виктор Send an email 31 минута agoОбновлено: 6 декабря, 2021
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Офис президента Украины и глава государства Владимир Зеленский получили важную информацию от западных спецслужб по поводу планов Российской Федерации относительно Донбасса.

В Офисе Президента уверены, что Владимир Путин и Кремль хотят решить этот вопрос до 2024 года, а именно до следующих президентских выборов в Российской Федерации, пишет Первая Лента со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

В стратегическом плане Путина Донбасс — это главный козырь в президентской кампании 2024.

«Источник указывает, что этим планом с Банковой поделились западные спецслужбы. Поэтому Кремль спешит и повышает ставки, сближая Донбасс с Россией», — пишет источник.

Источник отмечают, что на Банковой увидели символизм, о котором боятся говорить в слух: «Крым 2014, …. 2024? — или Донбасс или большая часть Украины?». Путин готовит плацдарм, для нового захвата.

Ранее мы сообщали, что Пушилин задумал раздать всем жителям ОРДО российские паспорта.

Photo of Виктор Виктор Send an email 31 минута agoОбновлено: 6 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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