Киев получил важную информацию от западных спецслужб по поводу планов Кремля: все решится уже скоро

Офис президента Украины и глава государства Владимир Зеленский получили важную информацию от западных спецслужб по поводу планов Российской Федерации относительно Донбасса.

В Офисе Президента уверены, что Владимир Путин и Кремль хотят решить этот вопрос до 2024 года, а именно до следующих президентских выборов в Российской Федерации, пишет Первая Лента со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

В стратегическом плане Путина Донбасс — это главный козырь в президентской кампании 2024.

«Источник указывает, что этим планом с Банковой поделились западные спецслужбы. Поэтому Кремль спешит и повышает ставки, сближая Донбасс с Россией», — пишет источник.

Источник отмечают, что на Банковой увидели символизм, о котором боятся говорить в слух: «Крым 2014, …. 2024? — или Донбасс или большая часть Украины?». Путин готовит плацдарм, для нового захвата.

Ранее мы сообщали, что Пушилин задумал раздать всем жителям ОРДО российские паспорта.