Киву исключили из ОПЗЖ: все из-за Бандеры

Народный депутат Украины Илья Кива сообщил, что его исключили из пророссийской партии Оппозиционная платформа — За жизнь. Также он раскрыл причину такого решения партии.

Он рассказал, что его исключения добились представители Юрия Бойко, «которого он уважает» и Сергея Левочкина. Кива отметил, что в партии были несогласные с его заявления по поводу президента России Владимира Путина и Степана Бандеры, пишет Первая Лента со ссылкой на Telegram-канал PavlovskyNEWS.

«Это их система работы, которую они проводили в течение целого года… Я, конечно, их не устраиваю. Со своей принципиальной позицией. Со своими поздравлениями Путину, со своей позицией о нацистских преступниках Бандеры… Мы имеем право на свою точку зрения и позицию. Я готов как к диалогу, так и к резким бескомпромиссным действиям», — заявил Кива.

Также он добавил, что в ближайшее время должны рассмотреть вопрос о его исключении и из парламентской фракции ОПЗЖ.

Ранее Кива в кулуарах парламента поздравил Путина с днем рождения, а с салютами отметил годовщину смерти Бандеры.

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