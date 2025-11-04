Що робити, якщо слимаки з’являються вдома: поради від спеціалістів

Поява слимаків у помешканні — неприємний, але не рідкісний випадок, особливо у старих будівлях із підвищеною вологістю.

Про це повідомляє «ПЛ».

Ентомологи пояснюють, що ці молюски потрапляють у житло через щілини в підлозі, дверях або вентиляційні отвори, шукаючи прохолоду та джерела їжі. Найчастіше їх приваблюють овочі, фрукти або залишки органічних відходів.

Фахівці радять насамперед усунути саму причину появи. Варто перевірити гідроізоляцію у ванній та кухні, усунути підтікання труб, провітрювати приміщення, щоб зменшити вологість.

Якщо вологість перевищує 70%, саме це створює комфортні умови для слимаків. Рекомендовано ретельно очищати місця під меблями, адже саме там вони найчастіше ховаються вдень.

У разі значного поширення проблема потребує професійної обробки. Служби дезінсекції застосовують екологічні безпечні засоби, що не шкодять домашнім тваринам.

Домашні методи, як-от використання солі, кавової гущі або яєчної шкаралупи, допомагають лише при поодиноких випадках. Головне — не зволікати: якщо слимаки з’явились один раз, вони можуть повернутися, якщо не усунути джерело вологи.

