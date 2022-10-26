Ford окончательно выходит из российского рынка

26.10.2022 19:19

Укринформ

Американский автопроизводитель Ford Motor Company объявил о выходе с российского рынка.

Об этом сообщает Reuters, передает Укринформ.

Как отмечается, заявление прозвучало после того, как компания завершила соглашение по продаже своих 49% акций в российском совместном предприятии Sollers Ford за «номинальную» неразглашаемую цену.

При этом американская компания сохраняет возможность выкупить их снова в течение 5 лет, если изменится ситуация в мире.

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В Ford списали 122 миллиона долларов США, связанных с приостановкой операций в россии в начале этого года, но не будут проводить дополнительных списаний в связи с заявлением в среду об окончательном выходе из рф.

По оценкам аналитиков, в 2021 году Ford продал в россии около 20000 автомобилей. В марте компания объявила о приостановлении деятельности в рф после ее полномасштабного вторжения в Украину.

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Как сообщал Укринформ, немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz заявил, что идет из россии, и объявил о продаже долей в местных дочерних компаниях дилерскому холдингу "Автодом".

Фото: DPA

По материалам: Укринформ