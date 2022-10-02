Беллу Хадид «одели» на подиуме в платье из жидкой ткани
Беллу Хадид «одели» на подиуме в платье из жидкой ткани
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02.10.2022 09:03
Укринформ
На показе Coperni полностью обнаженную модель Беллу Хадид "одели" в платье из жидкого хлопка.
Об этом пишет WWD, передает Укринформ.
На тело модели нанесли специальную жидкость, которая потом превратилась в белое платье с разрезом от бедра. В состав жидкости входят волокна хлопка в полимерной пропитке, которые при контакте с кожей превращаются в ткань.
Созданием раствора Spray-on занималась компания Fabrican, которую основал испанский модельер и учёный Манель Торрес. Платье, когда надоест, можно снова превратить в раствор, который может быть использован повторно. Созданием специального жидкого хлопка соучредители Coperni Себастьен Мейер и Арно Вайян вместе с Торресом занимались последние полгода.
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Coperni – парижский бренд одежды и аксессуаров, созданный Себастьяном Мейером и Арно Вайяном в 2013 году.
Photo by Pierre Suu/Getty Images
По материалам: Укринформ