Беллу Хадид «одели» на подиуме в платье из жидкой ткани

Беллу Хадид «одели» на подиуме в платье из жидкой ткани

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02.10.2022 09:03

Укринформ

На показе Coperni полностью обнаженную модель Беллу Хадид "одели" в платье из жидкого хлопка.

Об этом пишет WWD, передает Укринформ.

На тело модели нанесли специальную жидкость, которая потом превратилась в белое платье с разрезом от бедра. В состав жидкости входят волокна хлопка в полимерной пропитке, которые при контакте с кожей превращаются в ткань.

Созданием раствора Spray-on занималась компания Fabrican, которую основал испанский модельер и учёный Манель Торрес. Платье, когда надоест, можно снова превратить в раствор, который может быть использован повторно. Созданием специального жидкого хлопка соучредители Coperni Себастьен Мейер и Арно Вайян вместе с Торресом занимались последние полгода.

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Coperni – парижский бренд одежды и аксессуаров, созданный Себастьяном Мейером и Арно Вайяном в 2013 году.

Photo by Pierre Suu/Getty Images

По материалам: Укринформ