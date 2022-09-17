ZOOM предоставит лицензии для украинских учебных заведений – МОН

17.09.2022 01:55

Укринформ

Zoom Video Communications предоставит учебным заведениям Украины лицензии унифицированной коммуникационной платформы Zoom Education и приложений Large Meetings.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, передает Укринформ.

"Zoom предоставит достаточное количество лицензий, чтобы каждая школа и заведения высшего образования в Украине могли осуществлять образовательные программы онлайн. По состоянию на сегодняшний день почти 800 учебных заведений имеют лицензированный доступ использования инструментов Zoom, что позволило вовремя начать 2022-2023 учебный год для миллионов соискателей", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что этот вопрос был согласован во время встречи первого заместителя главы МОН Андрея Витренко и руководителя отдела глобальной публичной политики и связей с правительством компании Zoom Джош Каллмер во время Саммита ООН по трансформации образования в Нью-Йорке.

Витренко проинформировал, что согласно анализу, проведенному МОН при поддержке образовательного кластера, Всемирного банка ЮНИСЕФ и организации "Save the Children", большинство учебных заведений работает либо полностью онлайн, либо в смешанном режиме.

"Наша ответственность состоит в том, чтобы ученики и учителя имели необходимые инструменты для непрерывности процесса обучения и чтобы никто не оставался в стороне", – подчеркнул он.

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В то же время Каллмер отметил, что компания гарантирует обеспечение продолжения образования для украинских школьников в условиях военного положения.

"Мы стремимся использовать лучшее от Zoom, чтобы помочь обеспечить доступ к высококачественному дистанционному образованию. Гордимся тем, что поддерживаем МОН, чтобы обеспечить продолжение обучения и сотрудничество украинских студентов и педагогов, вынужденно покинувших свои дома и учебные заведения из-за полномасштабного вторжения россии в Украину", – подчеркнул он.

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Сообщалось, что Всеукраинская школа онлайн пополнится тысячей новых материалов по 18 дисциплинам для учащихся 5-11 классов для обеспечения непрерывного обучения.

По материалам: Укринформ