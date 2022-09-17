Белый дом представил первую в истории США концепцию регулирования криптовалют
Белый дом представил первую в истории США концепцию регулирования криптовалют
17.09.2022 12:48
Укринформ
Белый дом представил первую в истории комплексную структуру ответственного развития цифровых активов.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт Белого дома.
"В соответствии с распоряжением президента содержатся рекомендации по защите потребителей, инвесторов, бизнеса, финансовой стабильности, национальной безопасности и окружающей среды", — говорится в сообщении.
В документ вошла информация о путях развития финансовых услуг и методах борьбы с криптовалютным мошенничеством.
В последние годы рынок цифровых активов значительно вырос. Миллионы людей во всем мире, включая 16% взрослых американцев, приобрели цифровые активы, рыночная капитализация которых в ноябре прошлого года достигла 3 триллионов долларов США. Цифровые активы создают потенциальные возможности для укрепления лидерства США в мировой финансовой системе и остаются на технологической границе. Но они также представляют реальные риски, о чем свидетельствуют последние события на криптовалютных рынках. Майский крах так называемого стейблкойна и последующая волна банкротств уничтожили более 600 миллиардов долларов инвесторских и потребительских средств.
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Отмечается, что согласно исполнительному указу по обеспечению ответственного развития цифровых активов от 9 марта очерчен первый общегосударственный подход к устранению рисков и использованию потенциальных преимуществ цифровых активов и базовых технологий. В течение последних шести месяцев государственные учреждения работали вместе над разработкой вошедших в концепцию рекомендаций. Основные пункты, которые охватывают рекомендации: защита потребителей и инвесторов; содействие финансовой стабильности; противодействие незаконному финансированию; лидерство США в мировой финансовой системе и экономическая конкурентоспособность; финансовая доступность криптовалют.
Как сообщал Укринформ, основатель Ethereum перечислил в поддержку Украины 4,7 млн дол.
Один из основателей Ethereum Виталий Бутерин перечислил в поддержку Украины 1 500 монет Ethereum или около 4,7 млн дол. по текущему курсу.
Бутерин перевел по 750 монет Ethereum на кошельки международного благотворительного фонда Unchain Ukraine, который помогает пострадавшим от российской агрессии украинцам, и Криптофонда Украины, созданного украинской криптобиржей KUNA для поддержки украинской армии и киберсопротивления.
По материалам: Укринформ