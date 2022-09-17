Белый дом представил первую в истории США концепцию регулирования криптовалют

17.09.2022 12:48

Укринформ

Белый дом представил первую в истории комплексную структуру ответственного развития цифровых активов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт Белого дома.

"В соответствии с распоряжением президента содержатся рекомендации по защите потребителей, инвесторов, бизнеса, финансовой стабильности, национальной безопасности и окружающей среды", — говорится в сообщении.

В документ вошла информация о путях развития финансовых услуг и методах борьбы с криптовалютным мошенничеством.

В последние годы рынок цифровых активов значительно вырос. Миллионы людей во всем мире, включая 16% взрослых американцев, приобрели цифровые активы, рыночная капитализация которых в ноябре прошлого года достигла 3 триллионов долларов США. Цифровые активы создают потенциальные возможности для укрепления лидерства США в мировой финансовой системе и остаются на технологической границе. Но они также представляют реальные риски, о чем свидетельствуют последние события на криптовалютных рынках. Майский крах так называемого стейблкойна и последующая волна банкротств уничтожили более 600 миллиардов долларов инвесторских и потребительских средств.

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Отмечается, что согласно исполнительному указу по обеспечению ответственного развития цифровых активов от 9 марта очерчен первый общегосударственный подход к устранению рисков и использованию потенциальных преимуществ цифровых активов и базовых технологий. В течение последних шести месяцев государственные учреждения работали вместе над разработкой вошедших в концепцию рекомендаций. Основные пункты, которые охватывают рекомендации: защита потребителей и инвесторов; содействие финансовой стабильности; противодействие незаконному финансированию; лидерство США в мировой финансовой системе и экономическая конкурентоспособность; финансовая доступность криптовалют.

Как сообщал Укринформ, основатель Ethereum перечислил в поддержку Украины 4,7 млн ​​дол.

Один из основателей Ethereum Виталий Бутерин перечислил в поддержку Украины 1 500 монет Ethereum или около 4,7 млн ​​дол. по текущему курсу.

Бутерин перевел по 750 монет Ethereum на кошельки международного благотворительного фонда Unchain Ukraine, который помогает пострадавшим от российской агрессии украинцам, и Криптофонда Украины, созданного украинской криптобиржей KUNA для поддержки украинской армии и киберсопротивления.

По материалам: Укринформ