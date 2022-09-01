Sony представила новый флагманский смартфон с более мощной батареей
Sony представила новый флагманский смартфон с более мощной батареей
01.09.2022 22:06
Укринформ
Компания Sony 1 сентября официально представила новый флагманский смартфон под названием Sony Xperia 5 IV.
Как передает Укринформ, об этом сообщает GSM Arena.
Устройство имеет 15,5-сантиметровый дисплей с разрешением 1080х2520 пикселей и частотой обновления экрана в 120 Гц.
Физически Xperia 5 IV практически такого же размера, как и предшественник Xperia 5 III. IV даже на 1 мм короче и уже, но на 4 г тяжелее. Внутри установлены на 10% более мощная батарея в 5000 мегаампер в час и процессор Snapdragon 8 Gen 1.
Положительным моментом устройства является то, что Xperia 5 IV впервые в пятой линейке имеет возможность беспроводной зарядки.
Смартфон имеет четыре камеры по 12 Мп, из которых три на оборотной стороне.
Отмечается, что операционная память равна 8 Гб, а внутренняя – 128 или 256 Гб. Устройство будет доступно в трех цветах – темно-зеленом, черном и белом.
Продажи Sony Xperia 5 IV начнутся в середине сентября, а стартовая цена одного экземпляра составит 999 долларов США.
Как сообщал Укринформ, компания Realme представила новый смартфон Realme 9i 5G.
Фото: GSM Arena
По материалам: Укринформ