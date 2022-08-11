Укрзализныця запустила мобильное приложение, где можно купить билеты

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11.08.2022 11:49

Укринформ

АО "Укрзализныця" запустило мобильное приложение, в котором можно приобрести билеты на все поезда дальнего следования по Украине.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании.

Презентация приложения для покупки билетов УЗ / Фото: Павел Багмут, Укринформ

"Укрзализныця в партнерстве с Mastercard объявила о запуске собственного мобильного приложения для продажи билетов и информирования пассажиров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что тестирование нового приложения было проведено в июле, и в настоящее время оно уже доступно всем пользователям на AppStore и Google Play Market. Теперь пассажиры с помощью телефона смогут приобрести билеты на все поезда дальнего следования по Украине; вернуть билеты; получать уведомления о рейсе и пути прибытия/отправления поезда.

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"Укрзализныця является прямым продавцом билетов через приложение, а поэтому стоимость билетов для пассажиров будет максимально выгодной — какие-то дополнительные комиссии при оплате отсутствуют. Пассажиры смогут оплатить билеты непосредственно в мобильном приложении цифровой картой с помощью Apple Pay, Google Pay, или же можно ввести данные банковской карты и сохранить их в приложении для оплат", — сообщили в компании.

Кроме того, Укрзализныця планирует разработать новый сайт, единый портал бортовых услуг, а также развивать онлайн-заказ привычных железнодорожных сервисов: перевозку авто в вагоне, услуг вокзальных портеров, поиск утерянных вещей, бронирование лаунжа и т.д.

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Как сообщалось, Укрзализныця запустила оплату билетов в чат-боте Apple Messages через Apple Pay.

По материалам: Укринформ