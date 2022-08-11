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Укрзализныця запустила мобильное приложение, где можно купить билеты

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 11 августа, 2022
0 0 1 минута чтения

Укрзализныця запустила мобильное приложение, где можно купить билеты

Укрзализныця запустила мобильное приложение, где можно купить билеты

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11.08.2022 11:49

Укринформ

АО "Укрзализныця" запустило мобильное приложение, в котором можно приобрести билеты на все поезда дальнего следования по Украине.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании.

Укрзализныця запустила мобильное приложение, где можно купить билеты

Презентация приложения для покупки билетов УЗ / Фото: Павел Багмут, Укринформ

Укрзализныця запустила мобильное приложение, где можно купить билеты

Укрзализныця запустила мобильное приложение, где можно купить билеты

Укрзализныця запустила мобильное приложение, где можно купить билеты

Укрзализныця запустила мобильное приложение, где можно купить билеты

"Укрзализныця в партнерстве с Mastercard объявила о запуске собственного мобильного приложения для продажи билетов и информирования пассажиров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что тестирование нового приложения было проведено в июле, и в настоящее время оно уже доступно всем пользователям на AppStore и Google Play Market. Теперь пассажиры с помощью телефона смогут приобрести билеты на все поезда дальнего следования по Украине; вернуть билеты; получать уведомления о рейсе и пути прибытия/отправления поезда.

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"Укрзализныця является прямым продавцом билетов через приложение, а поэтому стоимость билетов для пассажиров будет максимально выгодной — какие-то дополнительные комиссии при оплате отсутствуют. Пассажиры смогут оплатить билеты непосредственно в мобильном приложении цифровой картой с помощью Apple Pay, Google Pay, или же можно ввести данные банковской карты и сохранить их в приложении для оплат", — сообщили в компании.

Кроме того, Укрзализныця планирует разработать новый сайт, единый портал бортовых услуг, а также развивать онлайн-заказ привычных железнодорожных сервисов: перевозку авто в вагоне, услуг вокзальных портеров, поиск утерянных вещей, бронирование лаунжа и т.д.

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Как сообщалось, Укрзализныця запустила оплату билетов в чат-боте Apple Messages через Apple Pay.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 11 августа, 2022
0 0 1 минута чтения
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