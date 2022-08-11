Samsung представил новый Galaxy Z Fold

11.08.2022 10:14

Укринформ

Южнокорейская компания Samsung представила новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 4.

Как передает Укринформ, об этом сообщает GSM Arena.

Внутри Samsung Galaxy Z Flip 4 установлен процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и батарея с мощностью в 4400 мегаампер в час.

Дисплей устройства, которое может находиться под водой на глубине в 1,5 метра в течение 30 минут, составляет 19,3 сантиметра, а частота обновления экрана равна 120 Гц.

Селфи-камера имеет 10 Мп, а на обратной стороне смартфона установлены три камеры, из которых основная имеет 50 Мп.

Операционная память равна 12Гб, а внутренняя 256 или 512Гб. Также в некоторых регионах есть опция приобрести устройство с 1Тб внутренней памятью.

Будущие владельцы сложного устройства смогут пользоваться стилусом S Pen.

Отмечается, что продажи стартуют уже 26 августа, а базовая модель Samsung Galaxy Z Flip 4 будет стоить 1800 долларов США.

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Как сообщал Укринформ, китайская компания Oppo представила новый смартфон Oppo A77 4G.

По материалам: Укринформ