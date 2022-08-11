МИД помогло украинской ІТ-компании открыть офис в Японии

11.08.2022 15:48

Укринформ

Украинская IT-компания CHI Software, благодаря эффективному сотрудничеству Министерства иностранных дел Украины и Ассоциации IT Ukraine, открыла офис в городе Кобе (Япония).

Об этом говорится в сообщении МИД, передает Укринформ.

Отмечается, что в течение последнего года при поддержке украинских дипломатов Ассоциация IT Ukraine совместно с правительством города Кобе организовали ряд встреч и вебинаров, на которых японская сторона ознакомилась с технологическими решениями и высококачественными IT-услугами из Украины. Итогом сотрудничества стало открытие офиса украинской IT-компании CHI Software в Кобе.

«Еще весной прошлого года мы в МИД начали системно создавать новые возможности сотрудничества с иностранными партнерами для украинских ІТ-компаний. Эта работа приносит результаты, которые стали особенно актуальны во время полномасштабной войны. Ведь устойчивость экономики Украины чрезвычайно важна для победы в войне, а каждые успешные переговоры каждый новый контракт, каждый открытый офис ее дополнительно укрепляют. Украинские дипломаты прилагают максимум усилий для помощи бизнесу и работают на результат совместно с экспортерами», – отметил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Исполнительный директор Ассоциации IT Ukraine Константин Васюк отметил, что для ассоциации большая честь знать, что крепкое партнерство с Японией развивается и приносит практические результаты.

«Мы будем продолжать сотрудничать с правительством города Кобе, чтобы развивать аспекты нашего партнерства во благо всех сторон. Также хочу поблагодарить МИД Украины за налаженные связи и поддержку в сотрудничестве с иностранными государствами», – сказал Васюк.

Руководитель департамента проектного менеджмента CHI Software Елена Морозова выразила благодарность администрации города Кобе и мэру города Кобе господину Хисамото сан, нашим коллегам из украинской ІТ Ассоциации, Министерству иностранных дел и Посольству Украины за всестороннюю поддержку в открытии компании в Японии.

«Мы искренне верим, что наше двустороннее сотрудничество может заложить прочный фундамент для плодотворного сотрудничества в ближайшем будущем, которое со временем будет только укрепляться и принесет пользу японскому бизнесу и поддерживает украинский. Мы с нетерпением ждем внедрения нашего технологического опыта в потенциальные бизнес-проекты, введенные предприятиями города Кобе!», – отметила Морозова.

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Проект IT Export Boost стартовал 5 марта 2021 года. Его основная задача — содействие продвижению ІТ-экспорта на внешних рынках благодаря возможностям сети дипломатических представительств МИД Украины за рубежом.

Как сообщалось, по состоянию на май – июнь из Украины за рубеж выехали от 50 тыс. до 57 тыс. ІТ-специалистов.

По материалам: Укринформ