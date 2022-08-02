Diia.pl получила официальный статус цифрового вида на жительство в Польше — Федоров

28.07.2022 05:12

Укринформ

Внедренный для украинцев в Польше электронный документ Diia.pl, подтверждающий легальное пребывание на территории страны, получил официальный статус первого цифрового вида на жительство.

Как передает Укринформ, об этом вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграме.

"Из-за войны больше миллиона украинцев переехали в Польшу. Мы благодарны друзьям-полякам за поддержку, которую наши граждане получили и продолжают получать от вас. Вы сделали все для того, чтобы пребывание наших семей было комфортным. Даже в цифровом плане", — подчеркнул он. .

Федоров напомнил, что для украинцев, привыкших пользоваться "Дією", Польша создала в приложении mObywatel отдельный цифровой документ — Diia.pl. Выдается на основе PESEL (польского идентификационного номера). Этим документом украинские беженцы могут подтверждать свою личность.

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По данным Федорова, за пять месяцев Diia.pl воспользовалось более 80 тысяч украинцев.

Министр отметил, что после предоставления официального статуса первому цифровому виду на жительство этот документ можно использовать не только для подтверждения личности, но и для пересечения границы, получения госуслуг и во всех жизненных ситуациях, где он необходим.

"Еще раз благодарим наших польских друзей", — добавил вице-премьер.

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Как сообщал Укринформ, в августе в Польше планируется открытие стационарного офиса, где уехавшие за пределы страны из-за войны украинцы смогут оформить документы — как зарубежный, так и украинский паспорт.

Фото: Михаил Федоров, Телеграм

По материалам: Укринформ