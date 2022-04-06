Федоров обнародовал новые ограничения цифровых компаний относительно россии

05.04.2022 21:57

Укринформ

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров обнародовал новые санкции, которые международные технологические компании применили против россии.

Как передает Укринформ, об этом глава Минцифры сообщил в Телеграме.

В частности, разработчик программ и баз данных 1C Entertainment начала сокращать работников российских студий, работающих над King's Bounty II и Soul Dance Party. По информации Федорова, некоторым сотрудникам предлагали сохранить должности, но для этого нужно уехать из рф.

Шведская телекоммуникационная компания Tele2 AB не будет продлевать лицензию российского оператора Tele2 на бренд по истечении срока контракта. Отмечается, что контракт предусматривает сотрудничество до марта 2023, но компания ищет возможность более раннего прекращения лицензии.

Кроме того, программистов из россии и беларуси не допустят к всемирному конкурсу программистов Google Summer of Code (GSoC). Google также удалила из поисковой выдачи сайты минобороны рф и госзакупок.

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Ресурс бронирования жилья Airbnb запретил российским и белорусским гражданам бронировать жилье по всему миру.

Разработчик Acronis International GmbH приостановил деятельность в россии. Федоров отметил, что компания специализируется на системных решениях для корпоративных и домашних пользователей относительно работы с жесткими дисками, на резервном копировании данных, управлении загрузкой операционных систем, редактировании дисков, уничтожении данных и других системных средствах.

Федоров также сообщил, что основатель чешской поисковой системы Seznam.cz Иво Лукачевич пожертвовал 100 млн чешских крон из своих личных средств на нужды украинской армии. Бизнесмен объяснил, что был шокирован ужасным террором в Буче.

Как сообщалось, с первых дней вторжения российской федерации в Украину США, союзники и партнеры ввели жесткие для российской экономики пакеты санкций. Многие компании объявили о прекращении работы в рф и выходе из проектов с российскими партнерами.

По материалам: Укринформ