WinAmp вернулся: будьте готовы к большим переменам

У культового музыкального плеера есть шанс возродиться — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте AudioValley. Однако обновленный WinAmp будет сильно отличаться от своей предыдущей версии.

WinAmp — некогда незаменимый элемент любого мероприятия, появился в апреле 1997 года. В течение многих лет программа была самым популярным музыкальным проигрывателем для компьютеров, пока не начались споры между ее владельцем — Nullsoft и американским гигантом AOL. Именно эти изменения заставили WinAmp не выдержать испытание временем и конкуренцию не только со стороны iTunes, но и сервисов потоковой передачи музыки и видео, пишет Первая Лента

Теперь у легендарного бренда есть шанс вернуться. Все благодаря нынешнему владельцу AudioValley, который представил на своем сайте некоторую информацию о будущем плеера.

Как следует из описания — WinAmp претерпит огромные изменения. Программа, вероятно, предложит возможность слушать музыку онлайн. В предложение также войдут музыкальные подкасты и радиостанции. Это может означать, что WinAmp вернется в качестве потоковой платформы.

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