Астронавт показал огни ночного Каира из космоса

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10.09.2021 11:36

Укринформ

Американский астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Шейн Кимбро сфотографировал египетскую столицу Каир ночью с Международной космической станции (МКС).

Как передает Укринформ, об этом он сообщил в Tвиттере.

"Каир ярко сияет с МКС. Каир, столица Египта, расположенная на реке Нил", – написал Кимбро.

Он также добавил, что в центре города расположена площадь Тахрир и огромный музей, где находятся старинные предметы, включая королевские мумии и позолоченные артефакты короля Тутанхамона.

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Как сообщал Укринформ, американский астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Шейн Кимбро сфотографировал итальянскую столицу Рим и Ватикан вечером с Международной космической станции (МКС).

По материалам: Укринформ