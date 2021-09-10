Twitter начнет обозначать бот-аккаунты
Twitter начнет обозначать бот-аккаунты
10.09.2021 13:18
Укринформ
Социальная сеть Twitter начала тестировать обозначения автоматизированных учетных записей (бот-аккаунты).
Как передает Укринформ, об этом сообщает The Verge.
В автоматизированных учетных записях появится соответствующая отметка, которая будет отображаться на странице профиля и в твитах от этого аккаунта.
Например, пользователи смогут увидеть бот-аккаунты, которые сообщают о стихийном бедствии или предоставляют информацию о ближайшем пункте вакцинации против COVID-19.
Пока эта функция доступна для ограниченного числа пользователей, но в компании уверяют, что до конца года обозначать автоматизированные учетные записи в тестовом режиме смогут все разработчики бот-аккаунтов.
Читайте также: Twitter позволит пользователям отписываться от читателей
Отмечается, что новая функция поможет отличить «хорошие» боты от спама.
Как сообщал Укринформ, компания Facebook тестирует голосовые и видеозвонки в основном приложении соцсети.
Фото: DPA
По материалам: Укринформ