Twitter начнет обозначать бот-аккаунты

10.09.2021 13:18

Укринформ

Социальная сеть Twitter начала тестировать обозначения автоматизированных учетных записей (бот-аккаунты).

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Verge.

В автоматизированных учетных записях появится соответствующая отметка, которая будет отображаться на странице профиля и в твитах от этого аккаунта.

Например, пользователи смогут увидеть бот-аккаунты, которые сообщают о стихийном бедствии или предоставляют информацию о ближайшем пункте вакцинации против COVID-19.

Пока эта функция доступна для ограниченного числа пользователей, но в компании уверяют, что до конца года обозначать автоматизированные учетные записи в тестовом режиме смогут все разработчики бот-аккаунтов.

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Отмечается, что новая функция поможет отличить «хорошие» боты от спама.

Как сообщал Укринформ, компания Facebook тестирует голосовые и видеозвонки в основном приложении соцсети.

Фото: DPA

По материалам: Укринформ