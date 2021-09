SpaceX получила контракт на запуск спутника нового поколения

Фото

10.09.2021 17:38

Укринформ

Компания SpaceX Илона Маска и компания Yahsat подписали контракт о запуске геостационарного телекоммуникационного спутника Thuraya 4-NGS в 2023 году.

Как передает Укринформ, об этом сообщила Yahsat в Twitter.

«Мы рады, что выбрали (ракету-носитель – ред.) Falcon 9 от SpaceX для запуска Thuraya 4-NGS нашего спутника нового поколения», – заявили в компании.

We’re delighted to have selected @SpaceX's Falcon 9 to launch Thuraya 4-NGS, our next-generation satellite. Falcon 9 was selected due to its excellent reliability and capabilities, and we are on track to launch in H2 2023. #Yahsat

Learn more here: https://t.co/nbs6W2F1gG pic.twitter.com/GcZQIQVaKx

— yahsat (@yahsatofficial) September 9, 2021

В Yahsat также добавили, что запуск геостационарного телекоммуникационного спутника запланирован на второе полугодие 2023 года.

Читайте также: SpaceX назвала дату запуска первой гражданской космической миссии Inspiration4

Портал Teslarati отмечает, что вес спутника будет составлять около 5000 килограмм.

Как сообщал Укринформ, в апреле компания SpaceХ, главой которой является Маск, получила контракт на командирование астронавтов на Луну в 2024 году.

Фото: @yahsatofficial / www.teslarati.com

По материалам: Укринформ