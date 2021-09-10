Резервная дата – январь 2022 года: Уруский о подготовке запуска спутника «Сич-2-30»

10.09.2021 17:55

Укринформ

Подготовка к выводу на орбиту спутника "Сич-2-30" идет по графику.

Как передает Укринформ со ссылкой на Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на совещании по реализации программы развития ракетной техники и ракетно-реактивного вооружения, которое проходило в Днипре в КБ «Южное».

На совещании с участием председателя Государственного космического агентства Владимира Тафтая и руководителей предприятий ракетной кооперации из всей Украины обсуждались ключевые вопросы развертывания комплекса мер по созданию новых образцов ракетного вооружения.

«В прошлом месяце во время заседания СНБО Украины был принят ряд важных решений в оборонной сфере, одно из которых касалось развития ракетного вооружения до 2031 года. На сегодняшний день есть принципиальная позиция украинской власти относительно дальнейшего наращивания усилий по созданию и поставке в войска ракетного вооружения собственного производства. Расходы для реализации этих планов составят более 200 млрд грн до 2031 года. Этот вопрос находится на личном контроле Президента и требуют особого внимания », – заявил Уруский.

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Руководители Государственного космического агентства и КБ «Южное» доложили о текущей ситуации по обеспечению вывода на орбиту спутника «Сич-2-30».

По их словам, все выполняется согласно генеральному графику. Запуск спутника «Сич-2-30», как и планировалось, должен состояться в декабре 2021 года. Резервная дата – январь 2022 года.

КБ «Южное» заключило контракт на вывод на орбиту спутника «Сич-2-30» с европейской компанией ISILAUNCH из Нидерландов, которая имеет соответствующее соглашение со SpaceX и уполномочено на продажу услуг по выводу сопутствующей полезной нагрузки на ракетоносители Falcon-9.

По словам Уруского, «Сич-2-30» станет первым шагом в рамках реализации планов по созданию отечественной группировки космических аппаратов на околоземной орбите, как это предусмотрено Общегосударственной целевой научно-технической космической программой на 2021-2025 годы.

"Документ проходит последние согласования с заинтересованными органами власти и в ближайшее время будет рассмотрен на правительственном комитете и заседании правительства», – отметил глава Минстратегпрома.

Как сообщал Укринформ, из государственного бюджета в этом году должны дополнительно выделить 3,3 млрд грн на развитие программы ракетного вооружения Украины.

По материалам: Укринформ