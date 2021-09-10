Microsoft отложил на неопределенный срок возвращение работников в офисы

Microsoft отложил на неопределенный срок возвращение работников в офисы

10.09.2021 13:41

Укринформ

Американская компания Microsoft отложила на неопределенный срок возвращение своих сотрудников в офисы в США из-за роста случаев заболевания коронавирусом (COVID-19).

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNBC.

«Учитывая неопределенность, связанную с COVID-19, мы решили не прогнозировать новую дату полного открытия наших сотрудников офисов в США», – заявил вице-президент компании Джаред Спатаро.

Решение коснется более 103 000 сотрудников Microsoft в США. Отмечается, что оно отражает осторожный подход крупных технологических компаний к возвращению сотрудников в офисы на фоне роста госпитализации и смертности связанной с коронавирусом.

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В августе этого года компания назвала дату 4 октября, когда планировала вернуть своих сотрудников к работе в офисах.

Как сообщал Укринформ, компания Google уже третий раз подряд откладывает возвращение своих сотрудников в офисы учитывая активное распространение очень заразного Дельта-штамма COVID-19.

По материалам: Укринформ