Facebook выпустила «умные» очки

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10.09.2021 18:30

Укринформ

Facebook в сотрудничестве с известным брендом Ray-Ban выпустили «умные» очки Ray-Ban Stories.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.

Владельцы таких очков смогут слушать музыку, принимать звонки, снимать фотографии и короткие видеоролики и делиться ими через сервисы Facebook с помощью вспомогательного приложения.

Стоимость линейки «умных» очков под названием Ray-Ban Stories будет начинаться с 299 долларов.

Гигант социальных сетей Facebook большую часть дохода получает от рекламы. Но также компания вложила значительные средства в разработку оборудования виртуальной и дополненной реальности, такого как гарнитура Oculus VR, и работает над технологиями браслетов для поддержки очков дополненной реальности.

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По словам главного научного сотрудника Facebook, в прошлом году компании оставалось пять-десять лет до того, как вывести на рынок «настоящие» очки AR, которые будут накладывать виртуальные объекты на реальный мир.

По материалам: Укринформ