Facebook выпустила «умные» очки
Facebook выпустила «умные» очки
Фото, видео
10.09.2021 18:30
Укринформ
Facebook в сотрудничестве с известным брендом Ray-Ban выпустили «умные» очки Ray-Ban Stories.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.
Владельцы таких очков смогут слушать музыку, принимать звонки, снимать фотографии и короткие видеоролики и делиться ими через сервисы Facebook с помощью вспомогательного приложения.
Стоимость линейки «умных» очков под названием Ray-Ban Stories будет начинаться с 299 долларов.
Гигант социальных сетей Facebook большую часть дохода получает от рекламы. Но также компания вложила значительные средства в разработку оборудования виртуальной и дополненной реальности, такого как гарнитура Oculus VR, и работает над технологиями браслетов для поддержки очков дополненной реальности.
Читайте также: Украинские умные очки, которые считают калорийность пищи, получили «золото» на выставке инноваций
По словам главного научного сотрудника Facebook, в прошлом году компании оставалось пять-десять лет до того, как вывести на рынок «настоящие» очки AR, которые будут накладывать виртуальные объекты на реальный мир.
По материалам: Укринформ