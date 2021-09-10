«Дія» не будет работать до 11 сентября в связи с запуском обновлений
«Дія» не будет работать до 11 сентября в связи с запуском обновлений
10.09.2021 10:44
Укринформ
Портал государственных услуг "Дія" не будет работать 10 сентября в связи с обновлением адресных справочников.
Об этом сообщает "Дія" в Фейсбуке, передает Укринформ.
В частности, отмечается, что на портале в ночь на 10 сентября запустили обновление адресных справочников, поэтому услуги будут недоступны.
"Ожидается, что обновление будет продолжаться около суток, то есть ориентировочное время возобновления работы портала – 2:00 субботы, 11 сентября", – говорится в сообщении.
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Как объяснила администрация портала, цель обновлений – безошибочное отображение принадлежности населенных пунктов к громадам.
"Мы работаем в турборежиме, чтобы услуги возобновились быстрее", – заверили в "Дії".
По материалам: Укринформ