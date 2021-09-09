Приложение-«психолог» и замена пластику: украинские студенты представят стартапы в Китае

Приложение-«психолог» и замена пластику: украинские студенты представят стартапы в Китае

09.09.2021 14:09

Укринформ

Украинские студенты в ноябре представят инновационные стартапы на Всемирных соревнованиях университетских стартапов в Китае.

Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщает Министерство цифровой трансформации.

Инновационные стартапы были отобраны на финале 6-го ежегодного всеукраинского конкурса "Национальные стартап соревнования Украины 2021". Участие в соревнованиях приняли более 30 высших учебных заведений Украины и прислали на конкурс около 100 заявок и инновационных идей.

Победу одержали два стартапа:

Elomia – мобильное приложение, которое благодаря искусственному интеллекту может оказать пользователю психологическую помощь, которое разработала команда НТУ "Харьковский политехнический институт";

Slab – биоразлагаемый микоматериал как альтернатива пластику в сфере упаковки, который разработала команда Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

"Уже в ноябре команды-победители представят Украину среди более чем 45 стран мира на Всемирных соревнованиях университетских стартапов в Китае", – говорится в сообщении.

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Как сообщал Укринформ, 3 сентября Президент Украины Владимир Зеленский в Калифорнии провел встречу с украинцами, которые являются учредителями стартапов и занимают руководящие должности в крупных технологических компаниях Кремниевой долины.

По материалам: Укринформ