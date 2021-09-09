Польша экстрадировала в США украинца, торговавшего компьютерными паролями
Польша экстрадировала в США украинца, торговавшего компьютерными паролями
09.09.2021 05:48
Укринформ
Польша экстрадировала в США 28-летнего гражданина Украины, где ему предъявили обвинения во взломе и продаже компьютерных паролей.
Об этом сообщило в среду агентство AFP со ссылкой на Министерство юстиции США, передает Укринформ.
«28-летний Глеб Иванов-Толпинцев подозревается во взломе десятков тысяч компьютеров и продаже кодов доступа к ним в« даркнета», — отмечается в сообщении.
Арестованный в Польше в октябре 2020 года, Иванов-Толпинцев был передан в Соединенные Штаты по соглашению между двумя странами. Федеральный суд США распорядился продлить его содержание под стражей до проведения судебного процесса.
Читайте також: Хакери викрали дані майже 40 мільйонів користувачів T-Mobile
Согласно с обвинительным актом, с 2016 года украинец устанавливал контроль над сетью компьютеров с помощью вредоносного программного обеспечения без ведома их владельцев. При этом он получал коды доступа к ПК.
Читайте також: Хакери атакували японську криптобіржу й викрали понад $90 мільйонів
По данным Минюста США, после продажи эти коды использовались для преступной деятельности, в частности финансового мошенничества или атак программами-вымогателями.
По материалам: Укринформ