Польша экстрадировала в США украинца, торговавшего компьютерными паролями

09.09.2021 05:48

Укринформ

Польша экстрадировала в США 28-летнего гражданина Украины, где ему предъявили обвинения во взломе и продаже компьютерных паролей.

Об этом сообщило в среду агентство AFP со ссылкой на Министерство юстиции США, передает Укринформ.

«28-летний Глеб Иванов-Толпинцев подозревается во взломе десятков тысяч компьютеров и продаже кодов доступа к ним в« даркнета», — отмечается в сообщении.

Арестованный в Польше в октябре 2020 года, Иванов-Толпинцев был передан в Соединенные Штаты по соглашению между двумя странами. Федеральный суд США распорядился продлить его содержание под стражей до проведения судебного процесса.

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Согласно с обвинительным актом, с 2016 года украинец устанавливал контроль над сетью компьютеров с помощью вредоносного программного обеспечения без ведома их владельцев. При этом он получал коды доступа к ПК.

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По данным Минюста США, после продажи эти коды использовались для преступной деятельности, в частности финансового мошенничества или атак программами-вымогателями.

По материалам: Укринформ