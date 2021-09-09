Астрономы сделали снимки астероида в форме «собачьей кости»

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09.09.2021 19:44

Укринформ

С помощью телескопа Европейской южной обсерватории (ESO) группа астрономов получила самые яркие и детальные снимки астероида Клеопатра: наблюдения показали, что этот объект напоминает по форме "собачью кость".

Как передает Укринформ, об этом сообщает сайт ESO.

Это новое исследование дает подсказки о том, как образовался астероид и два спутника, которые вращаются вокруг него.

Ученые выяснили, что одна из частей астероида больше, чем другая, и определили, что длина Клеопатры составляет примерно 270 километров.

Как известно, Клеопатра – это уникальный астероид в нашей Солнечной системе. Он имеет необычную форму и 2 спутника: AlexHelios и CleoSelene.

Этот космический объект находится на расстоянии 200 миллионов километров от Земли.

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Клеопатра вращается вокруг Солнца в поясе астероидов между Марсом и Юпитером с почти критической скоростью, выше которой астероид начнет разваливаться, а также небольшие удары могут поднять камни с поверхности.

Фото: ESO

По материалам: Укринформ