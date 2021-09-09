Астронавт показал ночную Мальту с МКС

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09.09.2021 10:09

Укринформ

Французский астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке сфотографировал ночную Мальту с Международной космической станции.

Как передает Укринформ, об этом он сообщил в Twitter.

«Мальта ночью», – написал Песке.

Он также добавил, что на меньших незаселенных островах Мальты нет городского освещения, поэтому они ночью сливаются с темным Средиземным морем.

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Как сообщал Укринформ, американский астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Шейн Кимбро сфотографировал итальянскую столицу Рим и Ватикан вечером с МСК.

По материалам: Укринформ