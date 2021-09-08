Ученые нашли на Марсе природные убежища от радиации

08.09.2021 22:15

Укринформ

На поверхности Марса содержится колоссальное количество опасной для жизни радиации, однако на этой планете существуют природные убежища – холмы, которые способны укрыть человека от воздействия опасных для жизни высокоэнергетических частиц, поступающих из космоса.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Science Alert.

Для людей марсианская радиация представляет смертельную опасность. Чтобы защитить себя, потенциальным исследователям Красной Планеты понадобится убежище, которое им придется либо привезти с собой, либо как-то построить.

Новое исследование с использованием данных Марсианской научной лаборатории (MSL) Curiosity показало, что особенности естественного ландшафта Марса могут обеспечить некоторое укрытие от радиации. В частности, марсианские холмы обеспечивают защиту от частиц высокой энергии из космоса.

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Марсианская научная лаборатория была высажена на поверхность планеты еще в 2012 году. С того времени она занимается обнаружением, а также измерением уровня радиации, оценивает опасность, которую данное излучение может представлять для разных типов жизни, в том числе и микробов.

Как передавал Укринформ, марсоход Perseverance в рамках исследовательской миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США готовится добыть уже второй образец марсианского грунта. Марсоход Perseverance был доставлен на Красную планету вместе с вертолетом Ingenuity в рамках исследовательской миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) 18 февраля этого года, после почти 7 месяцев полета. Perseverance должен собрать на Марсе образцы породы, которые на Землю вывезет специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA. Ее планируют отправить к Марсу не раньше 2026 года.

Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

По материалам: Укринформ