Toyota вложит $13,6 миллиарда в батареи для электрокаров

08.09.2021 20:17

Укринформ

Японская автомобилестроительная компания Toyota заявила о намерении инвестировать около 13,6 млрд долларов в создание и выпуск батарей для гибридных автомобилей и электромобилей к 2030 году.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

Toyota сообщила, что капиталовложения будут направлены как на разработку, так и на производство батарей. Планы компании также предусматривают создание примерно 70 производственных линий в Японии и за рубежом.

Эти шаги предпринимаются в рамках реализации цели Toyota по увеличению годовых продаж полностью или частично электрических автомобилей до 8 млн. единиц к 2030 году.

Автопроизводитель также выразил намерение сократить наполовину стоимость батарей, одновременно улучшив показатели энергопотребления на 30%.

Главный технологический руководитель Маэда Масахико сказал, что Toyota проведет переговоры с новыми партнерами, выразив надежду на то, что компания продолжит вносить свою лепту в достижение углеродной нейтральности посредством продвижения гибридных и электрических транспортных средств.

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Отмечается, что в число других производителей, которые вкладывают средства в разработку более дешевых и долговечных батарей, входят компании Volkswagen и General Motors.

Как сообщал Укринформ, немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил новый электрический автомобиль 2023 Mercedes-Benz EQE.

По материалам: Укринформ