Технологии

Microsoft купила стартап, разрабатывающий программы для редактирования видео

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Microsoft купила стартап, разрабатывающий программы для редактирования видео

Microsoft купила стартап, разрабатывающий программы для редактирования видео

08.09.2021 10:52

Укринформ

Американская компания Microsoft приобрела стартап Clipchamp, который разрабатывает программное обеспечение для редактирования видео.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что приложением Clipchamp пользуются уже 17 миллионов человек.

Сделка соответствует многолетней стратегии Microsoft по расширению предложений компанией линейки программного обеспечения для простых и корпоративных пользователей.

Одним из главных преимуществ стартапа является наличие онлайн-редактора видео с набором инструментов профессионального уровня.

Отмечается, что Microsoft уже ранее демонстрировал заинтересованность в редактировании видео. В прошлом году компания участвовала в переговорах о приобретении американского подразделения компании TikTok, однако китайская компания не согласилась.

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Стартап Clipchamp был основан в Австралии в 2013 году. Всего в компании трудоустроено 92 сотрудника.

Как сообщал Укринформ, американская компания Apple купила ирландский стартап Voysis, который благодаря искусственному интеллекту помогает голосовым ассистентам лучше понять человеческую речь.

По материалам: Укринформ

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