Искусственный интеллект научили обнаруживать глаукому на ранних стадиях

08.09.2021 11:31

Укринформ

Ученые из Наньянского технологического университета (Сингапур) в сотрудничестве с медиками госпиталя Тан Ток Сенг разработали алгоритм на основе искусственного интеллекта для выявления глаукомы на ранних стадиях.

Как передает Укринформ, об этом сообщает News-Medical.

Глаукома – группа длительных заболеваний глаз вследствие повышения внутриглазного давления.

По словам ученых, метод работает с точностью в 97%.

Отмечается, что в методе используются алгоритмы, позволяющие отличить зрительные нервы с глаукомой от здоровых, путем анализа стереофонических изображений глазного дна. Снятые с разных углов 2D-снимки сетчатки объединяются в трехмерное изображение.

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Глаукому часто называют «тихим похитителем зрения», поскольку она обычно протекает бессимптомно до последних стадий. Это основная причина необратимой слепоты, которая, как ожидается, повлияет на 111,8 миллиона людей во всем мире к 2040 году по сравнению с 76 миллионами в 2020 году.

Ученые убеждены, что этот метод может использоваться в местах, где пациенты не имеют доступа к офтальмологам.

Как сообщал Укринформ, сингапурский стартап AiTreat разработал робота с искусственным интеллектом EMMA, который делает людям массаж традиционной китайской медицины.

По материалам: Укринформ