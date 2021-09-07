В Мюнхене открылся Международный автосалон

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07.09.2021 22:22

Укринформ

Международный автосалон – IAA – начал 7 сентября работу в Мюнхене вместо своего традиционного места проведения во Франкфурте-на-Майне.

Выставку под названием «Мобильность IAA» открыла канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает корреспондент Укринформа.

Фото: dpa

Глава правительства подбила итоги работы за последние годы и наметила планы перехода Германии к электромобильности. Так, по ее словам, за первые 7 месяцев этого года было зарегистрировано почти 370 тысяч электромобилей и плагин-гибридов. Это более чем в 6 раз больше, чем было в 2019 году, когда проводилась предыдущая выставка IAA. В 2009 году была поставлена ​​цель иметь на дорогах миллион электромобилей к концу 2020 года, напомнила Меркель. Эта цель была достигнута в середине 2021 года, почти вовремя. Правительство вместе с производителями поощряет людей покупать электромобили, возмещая до четверти суммы машины, что может достигать 9 000 евро.

В рамках программы защиты климата до 2030 года надо создать не менее 1 миллиона пунктов зарядки. «Мы находимся в трансформации, которой раньше никогда не было», – заявила Меркель в этом контексте. Она отметила, что на эти цели федеральное правительство выделит до 2025 года до 7 миллиардов евро, из которых 800 миллионов евро предназначены для создания частной инфраструктуры зарядки электромобилей. Это важно, поскольку до 85% зарядок осуществляются дома. Уже обещано создание более 730 тыс. частных станций зарядки.

Всего в электромобильность, оцифровку и новые автоприводы будет инвестировано 150 миллиардов евро до 2025 года – это означает огромную работу для немецкой автомобильной промышленности, но также свидетельствует о том, что автопром является не частью климатической проблемы, а частью ее решения, подчеркнула Меркель.

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Канцлер акцентировала на важности мобильности на пути к климатической нейтральности.

«Мобильность будущего станет более экологичной и более безопасной, чем сегодня, благодаря альтернативным автомобилям и оцифровке», – сказала канцлер.

Она также отметила, что Германия хочет стать пионером в деле автономного вождения, которое развивается так же быстро, как и электромобильность. С принятия закона об автономном вождении в июле этого года были созданы предпосылки для использования автомобилей без водителя в регулярной эксплуатации, что делает Германию первой страной в мире, которая предлагает автономное вождение 4-го уровня в общественных местах.

В Мюнхене открылся Международный автосалон / Фото с сайта auto-motor-und-sport.de

По материалам: Укринформ