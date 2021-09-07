Робот ESA с искусственным интеллектом заработает на МКС после «каникул»

Робот ESA с искусственным интеллектом заработает на МКС после «каникул»

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07.09.2021 16:49

Укринформ

Робот с искусственным интеллектом CIMON-2 от Европейского космического агентства (ESA) вскоре возобновит работу на Международной космической станции (МКС).

Как передает Укринформ, об этом сообщает Space.

Недавно робот получил обновление программного обеспечения, которое позволит ему выполнять сложные задачи вместе с немецким астронавтом ESA Матиасом Мауэром, который уже в октябре этого года прибудет на МКС в рамках полета космического корабля Crew-3 Dragon компании SpaceX Илона Маска.

Отмечается, что CIMON-2 не работал с февраля 2020 года после того, как МКС покинул другой астронавт Европейского космического агентства Люка Пармитано.

За этот промежуток времени инженеры работали над улучшением связи робота с Землей, чтобы он мог быть более полезным астронавтам на МКС в будущем.

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«Распознавание голоса и робота искусственного интеллекта происходит на Земле в центре обработки данных IBM во Франкфурте, Германия. Сигнал от CIMON должен проходить через спутники и наземные станции в центр обработки данных и обратно. Мы сосредоточились на улучшении надежности этого соединения, чтобы предотвратить перебои», – сказал менеджер проекта CIMON Тиль Айсенберг.

Как сообщал Укринформ, сингапурский стартап AiTreat разработал робота с искусственным интеллектом EMMA, который делает людям массаж традиционной китайской медицины.

Фото: ESA/NASA

По материалам: Укринформ