Итальянская прокуратура просит Telegram заблокировать чат антивакцинаторов
Итальянская прокуратура просит Telegram заблокировать чат антивакцинаторов
07.09.2021 02:39
Укринформ
Прокуратура города Турин обратились к Telegram с просьбой заблокировать антивакцинаторский чат "Basta Dittatura" ("Нет диктатуре").
Как передает Укринформ, об этом сообщает агентство ANSA.
В этом чате противники вакцинации от коронавируса и использования COVID-сертификата публиковали личные номера телефонов некоторых итальянских чиновников и врачей, к которым они враждебно настроены.
Туринская прокуратура настаивает на изъятии чата Basta Dittatura в мессенджере Телеграм.
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Официального ответа от юридического отдела социальной сети пока не поступало. В прокуратуре не исключают следующие юридические шаги, если первый не даст результата.
По материалам: Укринформ