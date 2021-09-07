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Итальянская прокуратура просит Telegram заблокировать чат антивакцинаторов

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Итальянская прокуратура просит Telegram заблокировать чат антивакцинаторов

Итальянская прокуратура просит Telegram заблокировать чат антивакцинаторов

07.09.2021 02:39

Укринформ

Прокуратура города Турин обратились к Telegram с просьбой заблокировать антивакцинаторский чат "Basta Dittatura" ("Нет диктатуре").

Как передает Укринформ, об этом сообщает агентство ANSA.

В этом чате противники вакцинации от коронавируса и использования COVID-сертификата публиковали личные номера телефонов некоторых итальянских чиновников и врачей, к которым они враждебно настроены.

Туринская прокуратура настаивает на изъятии чата Basta Dittatura в мессенджере Телеграм.

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Официального ответа от юридического отдела социальной сети пока не поступало. В прокуратуре не исключают следующие юридические шаги, если первый не даст результата.

По материалам: Укринформ

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