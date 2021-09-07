Доходы ІТ-сферы в Украине за три-пять лет могут возрасти до $16,5 миллиардов – Зеленский

Доходы ІТ-сферы в Украине за три-пять лет могут возрасти до $16,5 миллиардов – Зеленский

03.09.2021 14:24

Укринформ

Президент Владимир Зеленский в Сан-Франциско встретился с ведущими инвесторами, представителями венчурных фондов и акселераторов Кремниевой долины.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс- служба главы государства.

«Наша встреча здесь, в Кремниевой долине, – прекрасная возможность обсудить перспективы развития ІТ-сферы и инноваций в Украине. Наша страна быстро трансформируется и внедряет инновации. За последний год нам удалось осуществить настоящий прорыв в цифровой сфере. В то же время нам нужно еще многое сделать», – отметил Президент.

По его словам, Украина за последние два года сделала огромный скачок к созданию цифрового государства, а украинский IT-сектор имеет значительный потенциал, особенно с точки зрения человеческих ресурсов.

Зеленский убежден, что Украина также имеет высокий потенциал для разработки собственных продуктов, и нужно обеспечить условия для его реализации.

«Для этого мы создаем один из лучших налоговых и правовых режимов для IT-компаний «Дія City», – подчеркнул он.

По словам Президента, благодаря его реализации доходы IT-отрасли в Украине за три-пять лет могут увеличиться с 6 млрд долл. до 16,5 млрд долл. в год, а доля украинского ІТ-сектора возрастет до 10% ВВП. Также он добавил, что ожидается увеличение количества рабочих мест в ІТ-отрасли до 450 тысяч до 2025 года.

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Зеленский заверил, что Украина будет максимально способствовать иностранным и украинским инвесторам, и напомнил, что специальный правовой режим направлен на создание в нашей стране компаний с капитализацией более 100 млн долл., которые будут резидентами Украины.

Президент также отметил, что государство готово учитывать пожелания инвесторов и идти навстречу, и Украина является очень гибкой с точки зрения изменения законодательства, которое будет способствовать инвестициям.

«Украина открыта для инвестиций в IT-сектор в сотрудничестве с американским бизнесом. Мы хотим, чтобы ваш бизнес заинтересовался не только возможностями по открытию представительств в Украине, но и инвестированием в украинские инновационные продукты», – заявил Зеленский.

В частности, во время встречи с руководством одной из крупнейших транспортных компаний в США и Канаде Lyft Зеленский поблагодарил ее соучредителю и президенту Джону Зиммеру за особое внимание к рынку Украины и предпочтение именно ей среди других стран для открытия R&D-центра (Lyft Engineering).

На встрече с представителями компании Stellar Development Foundation, которая развивает инфраструктуру финансовых технологий с открытым исходным кодом, Президент выразил надежду, что в ближайшем будущем эта организация увидит возможности для расширения деятельности в Украине, увеличения команды и, возможно, открытия R&D-центра.

«Ведь Украина сейчас является лучшим магнитом с блокчейн- и криптоспециалистами в Европе. А одним из векторов развития цифровой экономики Украины является запуск и развитие легального инновационного рынка виртуальных активов», – сказал глава государства.

В свою очередь вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в стране более года действует Украинский фонд стартапов и государство уже профинансировало более 100 проектов.

Также он отметил, что планируется создание Фонда фондов, когда государство не просто будет инвестировать в стартапы, но и направлять средства в частные фонды.

Министр подчеркнул, что Украина развивает рынок виртуальных активов, имеет одно из крупнейших в мире сообществ блокчейн-разработчиков, создает привлекательную юрисдикцию для украинских и иностранных криптокомпаний, модернизирует платежный рынок, что позволит Национальному банку выпускать цифровую валюту.

По данным ОП, представители инвесторов и венчурных фондов отметили высокий уровень украинских IT-специалистов и их огромный потенциал.

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Как сообщалось, Зеленский вместе с супругой находится с рабочим визитом в США.

1 сентября состоялись переговоры президентов Украины и Соединенных Штатов Америки, 2 сентября украинская делегация находилась в Калифорнии, где Зеленский выступил в Стэнфордском университете.

Завершение визита запланировано на воскресенье, 5 сентября.

По материалам: Укринформ