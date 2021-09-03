Технологии

Украино-американская Firefly Aerospace запустила в космос ракету Alpha

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Украино-американская Firefly Aerospace запустила в космос ракету Alpha

Украино-американская Firefly Aerospace запустила в космос ракету Alpha

Видео

03.09.2021 06:25

Укринформ

Украинский-американская частная компания Firefly Aerospace запустила космическую ракету Alpha.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на трансляцию события.

Запуск состоялся в 4:59 по киевскому времени с базы Ванденберг Космических сил США в Калифорнии. Сначала запуск планировался в 4:00, однако был отложен: Alpha прервала обратный отсчет.

Первая миссия называется DREAM или FLTA001.

Ценник запуска – $15 млн.

Напомним: Firefly Aerospace (ранее – Firefly Space Systems) – частное аэрокосмическое предприятие, со штаб-квартирой в Остине (Техас, США), которое разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска грузов в космос. В 2017 году компанию купил украинский предприниматель Максим Поляков, он перезапустил ее под новым названием Firefly Aerospace.

По материалам: Укринформ

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Технологии

Украино-американская Firefly Aerospace запустила в космос ракету Alpha

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0 0 Менее минуты назад

Украино-американская Firefly Aerospace запустила в космос ракету Alpha

Украино-американская Firefly Aerospace запустила в космос ракету Alpha

Видео

03.09.Подробнее

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