В работе Instagram произошел глобальный сбой, который затронул Украину

В работе Instagram произошел глобальный сбой, который затронул Украину

02.09.2021 15:22

Укринформ

В работе соцсети Instagram произошел глобальный сбой, который коснулся, в частности, и украинских пользователей.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на портале Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Больше всего жалоб поступает на проблемы в работе приложения – 55%, еще 29% пользователей не смогли подключиться к сервису, а у 21% возникли проблемы с веб-версией соцсети.

Отмечается, что сбой произошел, в частности, в Украине, США и ряде европейских городов.

Читайте также: В работе Telegram произошел масштабный сбой

По состоянию на 14:24 о жалобах сообщили более 13 тысяч раз.

Детали выясняются.

Фото: ALAMY

По материалам: Укринформ