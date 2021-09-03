Технологии

В работе Instagram произошел глобальный сбой, который затронул Украину

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В работе Instagram произошел глобальный сбой, который затронул Украину

В работе Instagram произошел глобальный сбой, который затронул Украину

02.09.2021 15:22

Укринформ

В работе соцсети Instagram произошел глобальный сбой, который коснулся, в частности, и украинских пользователей.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на портале Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Больше всего жалоб поступает на проблемы в работе приложения – 55%, еще 29% пользователей не смогли подключиться к сервису, а у 21% возникли проблемы с веб-версией соцсети.

Отмечается, что сбой произошел, в частности, в Украине, США и ряде европейских городов.

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По состоянию на 14:24 о жалобах сообщили более 13 тысяч раз.

Детали выясняются.

Фото: ALAMY

По материалам: Укринформ

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