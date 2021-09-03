В египетской пустыне строят новую «умную» столицу

02.09.2021 17:49

Укринформ

В новой «умной» административной столице Египта, строительство которой продолжается, будут использовать высокие технологии.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Новую столицу строят в пустыне в 45 км к востоку от Каира. В городе площадью более 700 кв. км сможет проживать 6,5 млн человек. Ожидается, что он откроется для первых госслужащих в конце этого года.

В новом городе жители будут использовать смарт-карты и приложения, чтобы открывать двери и осуществлять платежи. Также они будут пользоваться интернетом через общедоступный Wi-Fi, который будут распространять фонарные столбы.

Для жителей создадут единое мобильное приложение, с помощью которого они смогут оплачивать счета за коммунальные услуги, сообщать о жалобах и проблемах в различные службы и др.

На каждой улице с помощью по меньшей мере 6 тысяч камер власти города будут отслеживать скопления людей и пробки на дорогах, выявлять случаи краж, наблюдать за подозрительными лицами или объектами и запускать автоматические сигналы тревоги во время чрезвычайных ситуаций.

По словам должностных лиц, передовые технологические системы помогут сократить количество отходов путем выявления неисправностей. Также жителям позволят следить за собственным потреблением.

"С помощью своего мобильного приложения гражданин сможет управлять всеми своими жизненными делами со своего мобильного телефона", – сказал Мохамед Халил, руководитель отдела технологий Административной столицы городского развития (ACUD), военной государственной компании, строящей город.

Он добавил, что контракты на технологии и связь для новой столицы составляют 640 млн долларов и могут вырасти до 900 млн долларов. Среди партнеров – такие компании, как Huawei, Orange и Mastercard.

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Как сообщалось, правительство Египта заявило о планах построить новую административную столицу страны в 2015 году. Перенос столицы из Каира связан с перенаселением двадцатимиллионного мегаполиса, количество жителей которого, как считается, в течение 40 лет возрастет вдвое.

В город должны переместиться большинство правительственных зданий, в том числе 29 министерств, правительство и парламент, посольства, а также гостиницы, торговые центры, парки и даже 20 жилых районов.

Также в городе планируется построить крупнейший в мире парк. Кроме этого, планируется выделить около 90 км² для «солнечных ферм» – электростанций, получающих энергию из солнечного излучения, и построить международный аэропорт.

В городе также строится небоскреб Iconic Tower, который анонсируют как самый высокий в Египте и Африке.

Фото: Twitter(@SAgovnews)

По материалам: Укринформ