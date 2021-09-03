Telegram «прокачал» функционал: что интересного появилось

02.09.2021 14:35

Укринформ

В новой версии мессенджера Telegram стали доступны видеотрансляции на неограниченную аудиторию в группах и каналах.

Как передает Укринформ, об этом говорится в блоге Telegram.

Транслировать видео с камеры или изображение с экрана на неограниченную аудиторию можно как в группах, так и в каналах Таким образом, у любого пользователя может быть собственный телеканал с миллионами зрителей.

В отличие от традиционного телеэфира зрители могут поднять руку и поучаствовать в трансляции, если администратор даст им слово.

Кроме того, отмечается, что пересылка сообщений стала проще и удобнее.

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Следить за публикациями также стало удобнее. Теперь можно посмотреть все новые сообщения из каналов, на которые пользователь подписан, не возвращаясь в список чатов.

Как сообщал Укринформ, мессенджер WhatsApp позволил пересылать данные чатов между устройствами с операционной системой Android и iOS.

По материалам: Укринформ