Ученые назвали условия полета на Марс без вреда для здоровья человека

Ученые назвали условия полета на Марс без вреда для здоровья человека

02.09.2021 22:29

Укринформ

Как показывает новое радиационное моделирование, космонавты могут безопасно слетать на Марс – при условии, если путешествие продлится не дольше 4 лет.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Next Web.

Сейчас, как отмечает издание, гонка за полеты людей на Марс набирает всё больше оборотов. Недавно Китай вслед за США нацелился уже в 2030-х годах отправить миссию с экипажем на Красную планету.

Впрочем, и китайский, и американский планы сталкиваются с огромными препятствиями. Так, одной из основных проблем является угроза излучения частиц от Солнца, звезд и галактик. Эти частицы могут увеличить риск рака или вызвать острую лучевую болезнь во время миссий.

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Поэтому новое исследование объединило геофизические модели излучения частиц с моделированием того, как это повлияет на космический корабль и его пассажиров.

Расчеты показывают, что толщина щита космического корабля может сыграть ключевую роль в путешествиях на Марс. С одной стороны, относительно толстый материал может помочь защитить космонавтов, однако слишком толстый – наоборот, может увеличить дозу облучения.

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Исследователи также подсчитали, что оптимальным временем для полета на Марс будет то, когда солнечная активность будет находиться на пике.

Ученые убеждены, что путешествие на Марс может быть безопасным для астронавтов, если продлится не дольше 4 лет.

Как сообщал Укринформ, Американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ищет добровольцев для участия в проектах по имитации жизни на Марсе.

Фото: NASA

По материалам: Укринформ