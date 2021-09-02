В Грузии начали исследовать дно Черного моря с помощью робота

В Грузии начали исследовать дно Черного моря с помощью робота

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02.09.2021 16:46

Укринформ

Национальное агентство окружающей среды Грузии заявило, что впервые обследовало дно Черного моря с помощью подводного робота.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Новости-Грузия.

Подводный робот способен проводить исследования на недоступных для водолазов глубинах до 450 метров даже в условиях ограниченной видимости.

Также он может вести видео-аудио запись текущей обстановки, мониторинг и сканирование морского дна.

Отмечается, что помимо проведения подводных гидробиологических исследований, робот позволяет контролировать глубину моря и внутренних водоемов, отмечают в ведомстве. Это поможет улучшить мониторинг Черного моря.

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Как сообщал Укринформ, группа студентов из Техасского Эй-энд-ЭМ университета – Корпус-Кристи разработала робота, который может самостоятельно собирать мусор в воде.

Фото: @nea.georgia, FB

По материалам: Укринформ